MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF’ye bilgi vermeden görevi bıraktı

22 Ekim 2021 Cuma, 07:00

Süper Lig kulüplerinin uzun süredir şikâyetçi olduğu hakem kararları ve atamaları sonrası dün Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile yönetimi istifa etti. Tatlı, geçen salı, pasif göreve çektiği MHK yöneticisi Metin Tokat’a “Hakkını helal et kardeş” diyerek istifasını istemişti. Tokat’ın bu şekilde istifa ettirilmesi hakem camiasında tepki topladı. Seminerlerde “Süper Lig hakem atamalarını ben yapıyorum” dediği bilinen Tatlı, önceki gün Kulüpler Birliği’nin TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile MHK’nin yapısının değişmesinin görüşüldüğü toplantıya çağırılmadı.

SMS’LE AÇIKLADI

Tatlı, TFF’den toplantıya dair bilgilendirme bekledi ama kendisine hiçbir şey aktarılmadı. Dün sabah Süper Lig 10. hafta atamalarını yapan Tatlı, ardından ekibiyle istifa kararını paylaştı. Ancak Serdar Tatlı istifasını, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile hiçbir federasyon yetkilisine haber vermedi; kararını sadece hakemlere gönderilen SMS’le duyurdu.

‘BİZE SÜRPRİZ OLDU’

Görüştüğümüz TFF yetkilileri, “Haberimiz yoktu istifa bize de sürpriz oldu” dedi. Öğlen istifa eden Tatlı’nın kararı saatlerce TFF internet sitesinde duyurulmadı. Kulüpler Birliği cephesi ise TFF ile yaptıkları toplantıda Tatlı hakkında olumsuz görüş belirtmediklerini açıkladı.