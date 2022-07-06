MHK başkanlığı için flaş iddia: Sabri Çelik

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:20

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin, bu hafta içerisinde açıklanacak dediği Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, MHK'nın yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu öne sürdü. Ünal, ayrıca geçtiğimiz kurulda da görev yapan Murat Ilgaz dışındaki isimlerin havuzdan seçileceğini belirtti.

Sabri Çelik, resmi olarak MHK'da göreve başlarsa, 4. kez bu görevi yapacak. Çelik, daha önce 2004-2005, 2019 ve geçtiğimiz sezon MHK başkanı olarak görev yapmıştı.

GEÇİÇİ OLARAK GÖREVE GELDİ

Sabri Çelik, geçen sezon Ferhat Gündoğdu MHK'sının istifası sonrası nisan ayında geçici olarak göreve gelmişti.