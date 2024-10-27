MHK, çok tartışılan hakem ve VAR kararlarını kamuoyu ile paylaşıp açıklama yapacak

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) en çok eleştirildiği konuların başında gelen hakem ve VAR kararları hakkında yeni bir strateji izlenecek. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK), atama ve eğitim sisteminde eski dönemin birçok uygulamasını kaldırırken hataya ceza ile kamuoyuna karşı şeffaf duruş prensibini uygulamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bir maçta çok tartışılan ve kamuoyunu meşgul eden hakem kararı olursa, MHK, 24 saat içinde değerlendirme yapacak. Hatta gerekirse pozisyon için UEFA’dan görüş alınacak. Kararda hakemin, VAR’ın, MHK’nin ya da gözlemcinin bir hatası tespit edilirse durum kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca hakemler ve maçın gözlemcisi MHK tarafından ceza puanı alacak.

80 HAKEM YAKIN TAKİPTE



TFF yönetimi, hakem eğitimi için UEFA ile görüşüp Vitor Melo Pereira’yı göreve başlattı. 3 haftadır Süper Lig maçlarını takip eden Pereira’nın, hakemlerin geliştirmesi gereken birçok yön olduğu görüşünü belirttiği öğrenildi. Yeni MHK, hakem atamalarında yapay zekâ uygulamasında değişime gitti. Artık üst klasman hakemleri, puanlama sisteminde önde olmayacak. Alttan gelen hakemlerin önü açılıp, maçlar için daha çok alternatif isim olacak. Gündoğdu ile ekibi, önceki MHK’nin “televizyon gözlemciliği” uygulamasını kaldırdı, “Hakem Akademisi”ne de son verildi. MHK, Türkiye’de 80 hakemi yakından izliyor. Başlatılan hakem gelişim-yetenek programıyla 2 yıl içinde BAL Ligi’nden Süper Lig’e yükselebilecek hakemler yetiştirilecek.

