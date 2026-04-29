MHK kararını verdi: Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan'da oynanan dev derbi, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, 2 kez penaltı noktasını gösterdi ve 1 kez kırmızı kartına başvurdu. MHK'nin Kol'un derbi notunu verdiği iddia edildi.

MHK MEMNUN KALDI

HT Spor'da yer alan habere göre, Yasin Kol'un Galatsaray-Fenerbahçe derbisi yönetimi MHK'yi memnun etti. Kol'a 10 üzerinden 8,8 puan verildiği ifade edildi.

Haberde, bu puanın “çok iyi/mükemmel” bir yönetim anlamına geldiği belirtilirken, Kol'un karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığının işaret edildiği aktarıldı.