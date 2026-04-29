Galatasaray maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmişti: İşte Ederson’un alacağı muhtemel ceza...

Galatasaray maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmişti: İşte Ederson’un alacağı muhtemel ceza...

29.04.2026 09:48:00
Galatasaray maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmişti: İşte Ederson’un alacağı muhtemel ceza...

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisi sonrası Futbol Disiplin Talimatı 36 ve 41. maddelerden PFDK’ye sevk edildi. Brezilyalı yıldızı bekleyen muhtemel cezalar belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bırakmıştı.

Brezilyalı yıldız, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

MUHTEMEL CEZALAR

Sportmenliğe aykırı hareket (Madde 36): 1 ila 3 maç men cezası

Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme (Madde 41): 3 ila 7 maç men cezası

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Süper Lig 32. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig 33. Hafta: Konyaspor - Fenerbahçe 

Süper Lig 34. Hafta: Fenerbahçe - Eyüpspor

Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan açıklama: 'Haksızlığa uğradık'
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan açıklama: 'Haksızlığa uğradık' Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.
Ederson kırmızı kart görmüştü: Derbinin PFDK sevkleri açıklandı!
Ederson kırmızı kart görmüştü: Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimlerini duyurdu.
Eski hakemden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş eleştiri: 'Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu?'
Eski hakemden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş eleştiri: 'Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu?' Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol'un yönetimini değerlendirdi. Palabıyık, hakemin yabancı futbolcularla iletişim kuramamasının Ederson'un oyundan atılmasında belirleyici rol oynamış olabileceğini söyledi.