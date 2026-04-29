Galatasaray maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmişti: İşte Ederson’un alacağı muhtemel ceza...

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bırakmıştı.

Brezilyalı yıldız, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

MUHTEMEL CEZALAR

Sportmenliğe aykırı hareket (Madde 36): 1 ila 3 maç men cezası

Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme (Madde 41): 3 ila 7 maç men cezası

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Süper Lig 32. Hafta: Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig 33. Hafta: Konyaspor - Fenerbahçe

Süper Lig 34. Hafta: Fenerbahçe - Eyüpspor