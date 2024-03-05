MHK olay iddiayı yalanladı: 'Ambargolu hakemler varmış'

Merkez Hakem Kurulu, Şansal Büyüka'nın "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" açıklamalarına cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:54
MHK olay iddiayı yalanladı: 'Ambargolu hakemler varmış'
Abone Ol google-news

Merkez Hakem Kurulu, Şansal Büyüka'nın "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" açıklamalarına cevap verdi.

MHK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bir YouTube kanalında yer verilen "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Disiplin sevkleri, disiplin talimatlarına aykırı olan durumlarla ilgili yapılır. Hakem ve VAR hakemi performansları ile ilgili iyileştirme, geliştirme, eğitim ve gerekirse yaptırım (örneğin belirli bir süre maç verilmemesi) uygulamaları yapılır.

Bu bağlamda kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, kişi haklarına yönelik iftira içeren söylemlere yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

NE OLMUŞTU?

343 Digital isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka şu ifadeleri kullanmıştı;

"2 VAR hakeminin, 6'sı bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. İkincisi; F.Bahçe-Kasımpaşa maçından sonra verilen penaltıdan sonra TFF'nin önde gelenlerinden biri "Hakem için disiplin soruşturması açalım" demiş."


MHK haberleri TFF haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmişti: Arda Güler'den konuyla ilgili açıklama!

Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmişti: Arda Güler'den konuyla ilgili açıklama!
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi… Yardımına pilot koştu!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi… Yardımına pilot koştu!
Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'

Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'
Şansal Büyüka’nın iddiaları Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak!

Şansal Büyüka’nın iddiaları Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak!
Okan Buruk'tan Zaha ve Abdülkerim açıklaması

Okan Buruk'tan Zaha ve Abdülkerim açıklaması
Yonca Evcimik yüzündeki değişimle gündem oldu!

Yonca Evcimik yüzündeki değişimle gündem oldu!
Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan arabası 28 yıl sonra bulundu!

Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan arabası 28 yıl sonra bulundu!
56’ncı SİYAD Ödülleri’nde ‘Kuru Otlar Üstüne’ rüzgarı esti

56’ncı SİYAD Ödülleri’nde ‘Kuru Otlar Üstüne’ rüzgarı esti