MHK Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Şubat 2022 Cuma
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
12 Şubat 2022 Cumartesi
16.00
Medipol Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00
Galatasaray - Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat 2022 Pazar
13.30
Demir Grup Sivasspor - ÖKY Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00
FTA Antalyaspor - VF Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat 2022 Pazartesi
20.00
Atakaş Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
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