Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan hakeme tepki

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin başarısız olduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Lig, 2. Lig yöneten hakemlerimiz bunlardan daha başarısız olamaz. En azından iyi niyetli olurlar. Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş. Bunların hepsi emekli edilip, genç, dinamik hakemlerle yola devam edilmeli. Eğer bu söylediklerimize karşı geliniyorsa, hata olarak görülüyorsa, bu kadar hata da affedilmez. Profesyonel olarak bir işte bu kadar hata affedilmez. Milyon dolarlar, milyarlar dönüyor. Kulüplerin borç boğazına kadar dayanmış. Yaşam mücadelesi veriliyor ve bunları gayet normal şekilde hata diyerek geçiştiremeyiz. Artık A hakemi, B hakemi buraları geçtik. Çünkü konu buraları hakikaten geçti. Toplam olarak organizasyonun tamamını gözden geçirmemiz gerekiyor. Köklü ve radikal değişimler yapılması gerekiyor. Bunun Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına yapılması gerekiyor. Futbol büyük bir endüstri. Bu endüstride en büyük hassasiyeti hakem organizasyonları göstermek zorunda. Bu hakem organizasyonlarının baştan sona değişmesi gerekiyor. Başka şeyleri de gözden geçirelim. Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz? Doğru bir sistemimiz yok mu? Her şeyi gözden geçirelim, tartışalım. Bunu Türk futbolunun değerini yükseltmek için, seyirciyi tekrar stada çekebilmek için yapmamız lazım. Eğer ortada bir orta oyunu varsa, niye kimse gelsin de maç seyretsin? Çok kritik ve tehlikeli bir nokta bu. Hepsinden tehlikeli bir noktadayız. Kulüplerin borçlarından dahi tehlikeli bir noktadayız. Derhal bu işe el atılmalı."