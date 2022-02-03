Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Spor Toto Süper Lig'de bir haftalık aranın ardından devam edecek olan Ahmet Çalık Sezonu'nda 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 11:53
Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun
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Spor Toto Süper Lig, verilen 1 haftalık aranın ardından 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ahmet Çalık Sezonu'nda 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ve haftanın programı belli oldu.

5 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

İşte diğer maçların hakemleri:



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