Süper Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

03 Şubat 2022 Perşembe, 11:53

Spor Toto Süper Lig, verilen 1 haftalık aranın ardından 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ahmet Çalık Sezonu'nda 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ve haftanın programı belli oldu.

5 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte diğer maçların hakemleri:



