MHK tarafından görevde alınan Suat Arslanboğa suskunluğunu bozdu
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevine son verdiği hakemler arasında yer alan Suat Arslanboğa karara isyan etti. Arslanboğa, "Televizyondan öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş! Ne yapmışım, gerekçeli kararı bilmek istiyorum" dedi.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 8 Mart operasyonuyla görevine son verilen hakemler arasında bulunan Suat Arslanboğa, isyan etti.
Hakemliği bitirilenler arasında Tahkim Kurulu’na başvurmayan tek isim olan Arslanboğa, yakın çevresine olan bitenden çok yorulduğunu ve üzüldüğünü bildirdi. Deneyimli hakem, daha önce de aynı federasyon ve aynı Tahkim’e başvurmasına rağmen sonuç olumsuz çıktığı için bu kez bu yolu denemeyeceğini bildirdi.
Lig Radyo’nun ulaştığı bilgilere göre Suat Arslanboğa, “7 Mart Pazartesi günü Kayseri-Alanya maçını yönetiyorum. Çok iyi geçiyor. Notum 8.5… Eskişehir’deki evime dönüyorum. Ertesi öğlen televizyondan öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş! Ne yapmışım, gerekçeli kararı bilmek istiyorum. Suçum ne? Yoruldum, üzüldüm. Trabzon-Gaziantep maçında (5.dk kırmızı kart pozisyonu için) hata yaptı diyorlar. V.A.R kayıtları incelensin! Daha önce sözleşmemi fesh etmişlerdi, şimdi de bu olay. Gerek yok, gücüm de kalmadı. Tahkim’e giden tüm arkadaşlarımın davalarının arkasındayım. V.A.R hakemliği verilmek üzere davet edilmeme rağmen herhangi bir görev istemedim. Arkadaşlarımın davalarının yanındayım!” şeklinde yakın çevresine dert yandı.
İlgili Haberler
- Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı
- S Sport nasıl izlenir, hangi platformlarda var? İşte S Sport canlı yayın bilgileri
- Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupalı rakiplerini geride bıraktı
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- 3 kuvvet komutanı koronavirüse yakalandı
- İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
- CHP’den İzmir’de memurlarla ortak miting
- En iyi otomobiller belli oldu
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Akşener'den 'seçim kanunu' tepkisi
- Doğuş'tan 'Tarkan'a diss': 'Geçmicek' şarkısı geliyor
- Sayıştay Daire Başkanı belli oldu
- MHK tarafından görevden alınan hakem ateş püskürdü!
- Ordu’daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı