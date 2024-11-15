MHK yönetimi kulüplere kalırsa birçok soru işareti doğacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminin kulüplere bırakılması adına çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından projenin detayları merak konusu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminin kulüplere bırakılması adına çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından projenin detayları merak konusu oldu. Öncelikle özerk statüdeki TFF’nin, Merkez Hakem Kurulu’nun oluşumunu da kapsayan talimatında değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Ardından kulüplerin, kendi seçeceği profesyonel temsilcileri, MHK yönetimine dahil edeceği öğrenildi. Tamamen şeffaf şekilde yürütüleceği kaydedilen süreçte, kulüplerin MHK yönetimine sokacağı isimler üzerinde mutabık kalma konusunda sıkıntı yaşama ihtimali yüksek olarak görülüyor. Kulüpler Birliği, profesyonel lig oluşumu olan İspanya’daki bazı modelleri inceliyor. Hakem ve gözlemci atamalarından eğitim süreçlerine kadar hakemlerin “tarafsız” bir yapı içinde görev yapmalarının sağlanması hedefleniyor. Bu aşamada TFF de her türlü desteği kulüplere vereceğini iletmiş durumda.
Spor Haberleri
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Beşiktaş'tan 27 sayılık fark!
- Genç futbolcudan Real Madrid açıklaması!
- Milli oyuncudan Beşiktaş itirafı!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring'den kritik galibiyet
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası tanıtıldı
- Wanda Nara'nın sevgilisinden Fenerbahçe formalı duyuru!
- Avusturya 10 kişi kalan rakibini rahat geçti!
- Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü!
- UEFA'dan takvim yanıtı: 'Maç sayısını azaltırsak...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’