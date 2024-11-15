MHK yönetimi kulüplere kalırsa birçok soru işareti doğacak

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:29

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminin kulüplere bırakılması adına çalışma yaptıklarını açıklamasının ardından projenin detayları merak konusu oldu. Öncelikle özerk statüdeki TFF’nin, Merkez Hakem Kurulu’nun oluşumunu da kapsayan talimatında değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Ardından kulüplerin, kendi seçeceği profesyonel temsilcileri, MHK yönetimine dahil edeceği öğrenildi. Tamamen şeffaf şekilde yürütüleceği kaydedilen süreçte, kulüplerin MHK yönetimine sokacağı isimler üzerinde mutabık kalma konusunda sıkıntı yaşama ihtimali yüksek olarak görülüyor. Kulüpler Birliği, profesyonel lig oluşumu olan İspanya’daki bazı modelleri inceliyor. Hakem ve gözlemci atamalarından eğitim süreçlerine kadar hakemlerin “tarafsız” bir yapı içinde görev yapmalarının sağlanması hedefleniyor. Bu aşamada TFF de her türlü desteği kulüplere vereceğini iletmiş durumda.