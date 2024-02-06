MHP Riesen - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:04
MHP Riesen - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

RİESEN - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

RİESEN - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.


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