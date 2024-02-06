MHP Riesen - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.
RİESEN - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
RİESEN - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.
Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.
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