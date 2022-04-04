Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alcaraz

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı Carlos Alcaraz kazandı. Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşayan 18 yaşındaki İspanyol tenisçi, Miami Açık'ı kazanan en genç erkek tenisçi oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 01:34
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alcaraz
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Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Ruud ile 14 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

18 yaşındaki Alcaraz, 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-4'lük skorla hanesine yazdırarak Miami Açık tarihinin en genç erkek şampiyonu unvanını aldı.

Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğunu yaşayan Alcaraz (18 yaş, 333 gün); Michael Chang (18 yaş, 158 gün) ve Rafael Nadal'dan (18 yaş, 318 gün) sonra Masters turnuvası kazanan 3. en genç tenisçi oldu.



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