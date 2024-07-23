Miami Heat, 2024 Yaz Ligi şampiyonu oldu!
Miami Heat, Memphis Grizzlies'i mağlup ederek 2024 Las Vegas Yaz Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Miami Heat, Memphis Grizzlies'i uzatmalarda 120-118 mağlup ederek 2024 Las Vegas Yaz Ligi şampiyonluğunu kazanan takım oldu.
Tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşan Heat'in Arizona Üniversitesi'nden ikinci turda seçtiği Pelle Larsson, uzatmada maçı kazandıran baskete imza atan isimdi.
JOSH CHRISTOPHER MAÇIN MVP'Sİ OLDU
Eski Arizona State yıldızı Josh Christopher ise, Heat adına 24 sayı atarak Şampiyonluk Maçı MVP'si ödülüne layık görüldü.
Memphis'in en skorer oyuncusu, önceki sezon takımla iki yönlü anlaşma imzalamış olan ve karşılaşmayı 29 sayıyla tamamlayan Scotty Pippen Jr. oldu. Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın oğlu, geçtiğimiz 21 Temmuz Pazar günü oynadığı bir önceki karşılaşmada triple-double performansı göstererek Yaz Ligi tarihinde bunu başaran altıncı oyuncu olmuştu.
Memphis'in dokuzuncu sıradan draft ettiği Zach Edey ise, Perşembe günü New Orleans Pelicans'a karşı bileğini burktuktan sonra üst üste ikinci maçını kaçırdı.
Brooklyn Nets forveti Jalen Wilson, maç öncesinde Yaz Ligi MVP'si seçildi. Wilson, Yaz Ligi'nde çıktığı beş karşılaşmada %47,3 saha içi ve %55 üçlük isabetiyle 21,8 sayı, 4,6 ribaund ve bir asist ortalamaları yakaladı.
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