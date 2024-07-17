NBA'de Los Angeles Lakers'tan bir ilk: Yılın koçu ödülünü almıştı...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenör görevine Lindsey Harding'i getirdiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:18
NBA'de Los Angeles Lakers'tan bir ilk: Yılın koçu ödülünü almıştı...
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Los Angeles Lakers'ın, eski G League koçu Lindsey Harding'i takımın ilk kadın yardımcı antrenörü olarak işe aldığı bildirildi.

ABD merkezli Associated Press'in haberine göre Harding, Lakers'ta başantrenör JJ Redick'in teknik kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı.

BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

40 yaşındaki Harding, önceki sezon Stockton Kings takımıyla G League'de Yılın Koçu ödülüne layık görülmüş ve bunu başaran ilk kadın antrenör olmayı başarmıştı.

WNBA'in eski 1 numaralı draft seçimi olan Harding, daha öncesinde Sacramento Kings ve Philadelphia 76ers ekiplerinde yardımcı antrenör, oyuncu geliştirme koçu ve scout olarak görev yapmıştı.


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