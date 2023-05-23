Miami Heat - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Miami Heat, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finali dördüncü maçında kendi evinde Boston Celtics'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 03:30'da başlayacak.
NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.
Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinin 4. maçında kendi evinde Boston Celtics'i konuk edecek.
MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kaseya Center'da oynanacak mücadele çarşamba günü TSİ 03:30'da başlayacak.
MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Miami Heat seride 3-0 önde yer alıyor.
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