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Miami Heat - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Miami Heat, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finali dördüncü maçında kendi evinde Boston Celtics'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 03:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:07
Miami Heat - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.

Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinin 4. maçında kendi evinde Boston Celtics'i konuk edecek.

MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kaseya Center'da oynanacak mücadele çarşamba günü TSİ 03:30'da başlayacak.

MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Miami Heat seride 3-0 önde yer alıyor.


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