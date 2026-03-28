Michael Oliver kimdir? Türkiye-Kosova maçının hakemi Michael Oliver kaç yaşında, nereli? Michael Oliver hangi büyük maçları yönetti?

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçının hakemleri belli oldu. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985 yılında dünyaya geldi. Ashington, Northumberland doğumlu, İngiliz profesyonel futbol hakemidir. Northumberland Futbol Birliği hakemidir.

MICHAEL OLIVER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Michael Oliver 14 yaşında babası vesilesiyle hakemliğe ilgi duymaya başladı.[2] Ulusal düzeyde hızlıca yükseldi ve 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda en genç final yöneten İngiliz hakem oldu. Bunun yanında Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

2009 yılında hakem olan babası Clive Oliver 2009 Football League Two play-off Finalini yönettikten bir gün sonra Michael. 2009 Football League One play-off Finalini yönetmiştir.

Miçheal Oliver Premier League'in en genç maç yöneten hakemi unvanını Ocak 2010'daki Fulham ve Portsmouth kulüpleri arasındaki maçı yöneterek elde etmiştir. Ancak, olumsuz hava koşulları maçın ertelenmesine neden oldu ve ayak bileğinden geçirdiği operasyon nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Ağustos 2010 tarihinde bir üst kategoriye terfi etti ve 25 yaş 182 günlükken, Stuart Attwell'e ait Premier Leaguede en genç maç yönetme rekorunu Birmingham ile Blackburn takımları arasındaki maçı yöneterek elde etti.