Michel Frey'den Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michel Frey Fenerbahçe günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 2 milyon euro karşılığında transfer olan Michael Frey, yeni takımında gösterdiği performansla göz doldurdu. 27 yaşındaki forvet, geride kalan 8 lig maçında attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Bu performansıyla ülkesi İsviçre'de de gündem olan Frey, ülke basınına verdiği röportajda bu sezonki çıkışının nedenlerini ve Fenerbahçe günlerini anlattı.
"F.BAHÇE'DE DE GAYET İYİYDİM"
Watson'a konuşan İsviçreli golcü, "İsviçre'de de iyi işler yaptım, Almanya'da oynadığımda da goller attım. Fenerbahçe'de de sakatlanana kadar gayet iyiydim. Eğer sakatlanmasaydım işler başka olurdu. Belçika'da pozisyon oyununu oynamayı daha iyi öğrendim ve bence bu yüzden daha fazla gol atmaya başladım." ifadelerini kullandı.
Sergilediği performansla İsviçre Milli Takımı'na da göz kırpan Frey, "Milli takımda oynamak çocukluk hayalim, umarım bu hayalim gerçek olur" dedi.
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