Michelle Bartsch-Hackley VakıfBank'tan ayrıldı
VakıfBank'ta ABD'li smaçör Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.
Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyoruz. Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle'e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ABD'li smaçörün, sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazandığı, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara rol model olduğu kaydedildi.
Teşekkürler Bartschy! @bartschy— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) June 7, 2022
2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley’e hoşça kal diyoruz. pic.twitter.com/icTbPxKHHZ
Video Haberler
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
- Ankara'da sel etkili oluyor: Yolcuları kepçe kurtardı
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı