Michy Batshuayi, Antonio Conte’yi hedef aldı: Beni kandırdı
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Hollanda basınına verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski takımı Chelsea ve hocası Conte için flaş açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız, "Kandırıldım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında kulübü Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi, transferde son güne girilirken, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev karşısında çıktığı ilk mücadele attığı golle Fenerbahçe kariyerine golle başlayan Belçikalı oyuncu, Hollanda basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
28 yaşındaki Belçikalı forvet, verdiği röportajda eski hocası Antonio Conte ve Chelsea hakkında oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan Sport/Voetbal dergisine konuşan Batshuayi, "Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu" ifadelerini kullandı.
"Conte, beni aradı ve projesini anlattı" diyen Batshuayi, "Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanımda olan Chelsea hariç. Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım" ifadelerini kullandı.
Michy Batshuayi 2016-2018 sezonlarında Antonio Conte ile birlikte çalışmıştı.
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