Michy Batshuayi, Belçika'da gündem oldu!

09 Aralık 2022 Cuma, 10:25

Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, 2022 FIFA Dünya Kupası macerası sonrası çalışmalara hemen başladı. Golcü oyuncu, takımının Antalya'daki kampına katıldı.

EN ERKEN DÖNEN BELÇİKALI

Fanatik'in aktardığına göre Belçika Milli Takımı forması giyen isimlerden Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thorgan Hazard ve Michy Batshuayi tatillerini kısa kesen isimler oldular.

Le Derniere Heure'nin haberine göre kulüp takımının çalışmalarına en erken katılan isim ise Michy Batshuayi oldu.

Belçika, Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atabildi. O gol ile de Kanada'yı mağlup ederek tek galibiyetlerini almışlardı. Belçika'nın grup etabında attığı golün sahibi de Michy Batshuayi'ydi.