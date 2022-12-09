Michy Batshuayi, Belçika'da gündem oldu!
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin milli takımdan ayrıldıktan sonra takıma en erken dönen isim olması ülkesi Belçika'da gündem oldu.
Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, 2022 FIFA Dünya Kupası macerası sonrası çalışmalara hemen başladı. Golcü oyuncu, takımının Antalya'daki kampına katıldı.
EN ERKEN DÖNEN BELÇİKALI
Fanatik'in aktardığına göre Belçika Milli Takımı forması giyen isimlerden Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thorgan Hazard ve Michy Batshuayi tatillerini kısa kesen isimler oldular.
Le Derniere Heure'nin haberine göre kulüp takımının çalışmalarına en erken katılan isim ise Michy Batshuayi oldu.
Belçika, Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atabildi. O gol ile de Kanada'yı mağlup ederek tek galibiyetlerini almışlardı. Belçika'nın grup etabında attığı golün sahibi de Michy Batshuayi'ydi.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- AKP'li isim konuştu
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!