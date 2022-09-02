Michy Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Michy Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin transferini resmiyete döktü.
Ailemize hoş geldin Michy Batshuayi! ???? pic.twitter.com/g6O3uM9j3n— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Belçikalı golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe ayrıca oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve her sezon için 3 milyon euro maaş verileceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."
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