Michy Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de!

02 Eylül 2022 Cuma, 23:19

Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin transferini resmiyete döktü.

Ailemize hoş geldin Michy Batshuayi! ???? pic.twitter.com/g6O3uM9j3n — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Belçikalı golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe ayrıca oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve her sezon için 3 milyon euro maaş verileceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."