Michy Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Michy Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaşamaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 23:19
Michy Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'nin transferini resmiyete döktü.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Belçikalı golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe ayrıca oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve her sezon için 3 milyon euro maaş verileceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."


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