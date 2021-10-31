Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ta, Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi sahalardan 10 gün uzak kalacak.
Beşiktaş’ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N’Koudou formasına kavuşuyor.
Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanalara başladı. N’Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.
Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.
Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
Sağ alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Valentin Rosier de, Sporting maçında yok. Fransız oyuncu Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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