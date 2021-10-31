Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın iptal edilen golünü değerlendirdi
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor mücadelesinin 72. dakikasında ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü değerlendirdi.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Beşiktaş'ın mücadelenin 72. dakikasında Mehmet Topal ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında tartışmalı pozisyonu değerlendirdi. Dilmen, "Mehmet Topal'ın pozisyonu bence pozisyon ofsayttı." dedi.
POZİSYON NASIL OLMUŞTU?
72. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, sırtı dönükken topuğuyla vurduğu top ağlarla buluştu.
Ancak VAR'da giden maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
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