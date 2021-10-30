Hatayspor - Beşiktaş maçında Michy Batshuayi sakatlandı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 16:31

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta yıldız golcü Michy Batshuayi sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Oyuna devam eden Batshuayi birkaç dakika sonra yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Kenan Karaman, 23. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuların bir bölümü birçok maçı kaçırmıştı.

Michy Batshuayi'nin Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.