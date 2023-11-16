Michy Batshuayi'li Belçika, Dusan Tadic'li Sırbistan'ı eli boş gönderdi!

Belçika, hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:40
Michy Batshuayi'li Belçika, Dusan Tadic'li Sırbistan'ı eli boş gönderdi!
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Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. King Power at Den Dreef Stadion'da oynanan karşılaşmayı Belçika 1-0 kazandı.  

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Belçika'ya galibiyeti getiren golü 2. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.  

Karşılaşmada Belçikalı Michy Batshuayi ve Sırbistanlı Dusan Tadic, karşılaşmaya 67. dakikada dahil oldu.


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