Michy Batshuayi'nin golü Eintracht Frankfurt'a yetmedi!
Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı St. Pauli ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt, St. Pauli'yi konuk etti.
Frankfurt Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikada Rasmus Nissen Kristensen ve 71. dakikada Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi kaydetti.
CAN UZUN FORMA GİYDİ
St. Pauli'nin golleri ise 4. dakikada Manolis Saliakas ve 15. dakikada Morgan Guilavogui'den geldi.
Öte yandan Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlanan Tuta'nın yerine 61. dakikada oyuna dahil oldu.
5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Frankfurt, 57 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. 32 puana yükselen St. Pauli ise 14. sırada konumlandı.
Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. St. Pauli ise Bochum'u konuk edecek.
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