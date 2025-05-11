Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Bu Galatasaray maç kaybetmez'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçı yorumladı.
"YOLUNDAN ŞAŞMADI"
Ebru Kılıçoğlu: "Son haftalara göre daha tutuk bir Galatasaray var Trabzonspor karşısında. Baskı kurmakta, pozisyon bulmakta her zamankine göre geride kalıyor. İki tarafın da birbirine üstünlük kuramadığı bir 45 dakika yaşanıyor. Pozisyon kategorisindeyse Trabzonspor’un etkili ataklarına Muslera, Galatasaray’ın etkili ataklarına ise Uğurcan engel oluyor. Galatasaray maçın son diliminde baskısını artırıyor. Sonunda da Sara’nın militerik kornerini tamamlayan Abdülkerim ile 66’da gole kavuşuyor. Galatasaray’ın 3 puanını garantileyen gol, 84’te Yunus’un mükemmel ortasını kusursuzca tamamlayan Morata’dan geliyor. Galatasaray ezeli rakibine hiç umut vermeden yoluna devam ediyor." (Cumhuriyet)
"240 SANİYE İÇİNDE BEŞİ DE TEHLİKE YARATAN BEŞ KORNER"
Uğur Meleke: "62 ile 66’ncı dakikalar arası sadece 240 saniye içinde Galatasaray Sara ile sağdan-soldan tam 5 korner kullanıyor. Hepsine Galatasaraylılar vuruyor. Biri direği yalıyor. Biri direkten dönüyor. Ve sonuncusu gol oluyor. Artık bu 4 dakikanın okumasını size bırakıyorum: Ligin duran toplardan en çok gol bulan takımı Galatasaray’a tabii ki büyük kredi vermek lazım. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Lemina vuruyor. Ancak Trabzonluların da tek bir korneri dahi savunamamaları da çok amatörce. Trabzon’da ikinci yarıda Galatasaray, liderlik tuşuna bastı adeta. Dün 20 ile 45’inci dakikalar arası sezon genelinde sergiledikleri dominant oyundan uzaklardı. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle beraber vitesi artırıp oyunu rakip yarı alana yığdı sarı kırmızılılar. Peş peşe kornerler kazandılar ve 66’da Abdülkerim’in golüyle çektiler fişi." (Hürriyet)
"BU GALATASARAY MAÇ KAYBETMEZ"
Osman Şenher: "Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Galatasaray çok farklı bir top oynuyor. Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısına bakıyorsun ‘şampiyon olacak takım bu mu’ diyorsun. Trabzonspor’un büyük baskısı var, direkten dönen topu var, pozisyonları var... Sallanan bir Galatasaray var. Ama sarı-kırmızılılar 2. yarıda özüne döndü. Torreira ve Lemina hareketlendi, oyunu hızlandırdılar, rakibe baskı yapmaya başladılar, daha sonra da goller geldi. Tabii yenilmeyecek takım yok. Ama bu şartlarda Galatasaray’ı mağlup etmek de çok zor. Bunu herkes kabul etmeli. Okan hoca müthiş işleyen bir sistem kurmuş. Takım olarak beraber hücuma çıkıyorlar, orta sahayı kalabalık tutuyorlar ve defansta kalabalıklaşıyorlar... Rakibin buna ayak uydurması çok zor." (Milliyet)
"SONUCA GİDEN OYUN YOKTU"
İskender Günen: "Fatih Tekke, kupa maçının daha önemli olduğunu düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fakat ofansif anlamda sonuca gidecek oyuncuları yoktu. Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza… Trabzonspor'un önde yerleşme planı ve rakibe baskı anlayışıyla Galatasaray, Muslera'nın ayağından çıkacak uzun toplarla sonuca gitmeyi düşündü. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu?" (Sabah)
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