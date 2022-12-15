Mick Schumacher, 2023'te yedek pilot olarak Mercedes'e katılacak

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:41

Formula 1 ekiplerinden Mercedes-AMG PETRONAS, Mick Schumacher'in 2023 sezonunda takımda yedek pilot rolünü üstleneceğini açıkladı.

Mercedes-AMG PETRONAS'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mick Schumacher'in 2023'te takıma yedek pilot olarak katılacağını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Formula 1'in internet sitesinde görüşlerine yer verilen Schumacher ise "2023 için yedek pilot olarak Mercedes-AMG PETRONAS F1 takımının bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve bu son derece rekabetçi ve profesyonel ortamda takıma katkıda bulunmak için her şeyimi vermeye kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2020'de yaşadığı Formula 2 şampiyonluğunun ardından Haas ile Formula 1'e adım atmış ve bu takımda iki sezon geçirmişti. 23 yaşındaki Alman sürücü, geride kalan sezon Büyük Britanya'da 8'inci, Avusturya'da ise 6'ncı sırayı almıştı.