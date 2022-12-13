Trabzonspor'un suskun golcüsü Djaniny
Trabzonsporlu futbolcu Djaniny'nin, 23 Aralık'ta başlayacak Süper Lig'in 15. haftası öncesinde skora katkı yapamaması dikkat çekti.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda etkili bir performans sergileyen Djaniny bu yıl henüz siftah yapamadı.
Sözleşmesi yıllık 1.6 milyon Euro olarak 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu dönem 18 maçta asist ve gol katkısı yapamadı.
Djaniny geçen sezon ise 30 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.
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