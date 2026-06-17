UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Çekilen kurada Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland oldu. Peki, Midtjylland nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'ın değeri ne kadar?

MIDTJYLLAND NERENİN TAKIMI?

FC Midtjylland, Danimarka'nın Ikast kentinde 1999 yılında Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan bir futbol kulübüdür. Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden takım, maçlarını MCH Arena'da oynamaktadır.

MIDTJYLLAND'IN DEĞERİ NE KADAR?

Danimarka'nın son yıllardaki yükselen takımlarından olan Midtjylland'ın transfermarkt kadro değeri 108 milyon Euro.