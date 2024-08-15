Miguel Crespo için transfer açıklaması: 'Şartları bize uyarsa...'
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Iberia maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2-0 kazanılan Iberia maçının ardından konuştu.
Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "İyi bir skor. 4 maçta 13 gol oldu. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz, oradan da iyi bir skorla dönüp gruplara gitmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli, bu maçlarda milli maç gibi aslında. Bu maçlarda oyuncular, tribünler kenetleniyor" dedi.
Göksel Gümüşdağ
CRESPO AÇIKLAMASI
Fenerbahçeli futbolcu Crespo ile ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Birçok oyuncu takip ediyoruz, 3-4 bölgeye hamle yapacağız. Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz" sözlerini sarf etti.
"MAÇIMIZIN ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURDUK"
Gümüşdağ, "Sayın Hacıosmanoğlu ve Montella da maçı izlemeye geldi. Diğer takımlarımıza da play-off'ta başarılar diliyoruz. TFF başkanımıza maçımızın ertelenmesi için 'BAY' hakkı talebinde bulunduk. Rakiplerimiz oynamıyor bu maçları, bütün play-off takımlarına bu hak tanınmalı" ifadelerini kullandı.
Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çağdaş Hoca'nın arzusu, enerjisi, isteği çok yüksek. Önce şu play-off'u geçelim, sonrasını tek tek giderek geçmeye bakacağız. Başakşehir çok istikrarlı bir takım. İnanıyorum ki insanların ilgisi her geçen gün artacak" dedi.
Manchester City ile yapılan anlaşmaya değinen Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:
"Manchester City ile 3 yıllık anlaşmamız var. Her 15 günde bir City'den buraya geliyorlar. Alacağımız, göndereceğimiz oyuncular da bu anlaşmaya dahil. Şu anda bir nişanlılık var, inşallah güzel bir evlilik olur ileride. Bizim gibi takımların kalıcı olabilmesi için mutlaka üretebilmesi lazım. Mahmut Tekdemir, 19 sene bu kulüpte kaldı. 500 maçı geçirdi. Akademiden çıkan, şampiyonluk golümüzü atmış oyuncumuzun adını akademiye vermek yakıştı gerçekten. Genç stoper Hamza'yı, kaleci Deniz'i görüyorsunuz."
Spor Haberleri
- Çağdaş Atan'dan oyuncusuna övgü
- Miguel Crespo için transfer açıklaması
- İşte UEFA ülke puanında son durum!
- Başakşehir için Konferans Ligi'ne bir adım kaldı!
- Casper Hojer: 'Hırsımız Avrupa kupaları için'
- Abdullah Avcı'dan sosyal medya tepkisi
- Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!
- Adolfo Gaich: 'Alex ile güçlü bir takım olacağız'
- Archie Brown kimdir?
- Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- 23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!
- Türkiye'de maymun çiçeği var mı?