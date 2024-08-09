Başakşehir, Berat Özdemir transferini resmen açıkladı!

Başakşehir, Suudi Arabistan ekibi Al Ittıfak'tan Berat Özdemir'i kiralık olarak renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:40
Başakşehir, Berat Özdemir transferini resmen açıkladı!
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Süper Lig ekibi Başakşehir, kadrosunu Berat Özdemir ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, transfere dair detayları açıkladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al Ettifaq kulübü oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık Transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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