Miguel Crespo'dan Türk Milli Takımı yanıtı! 'Düşünmem gerekirdi'
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, A Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında bir YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu birçok konuda itiraflarda bulunurken, Türk Milli Takımı için de flaş bir ifade kullandı.
"DEĞERLENDİRMEM GEREKİRDİ"
Crespo, Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer almadığı için üzülmediğini belirterek, "Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.
Yıldız futbolcu Türk Milli Takımı için, "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi" diye konuştu.
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