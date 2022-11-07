Kadıköy'de Sivassporlu kaleci Ali Şaşal Vural'a yabancı madde atıldı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın kalecisi Ali Şaşal Vural'a tribünlerden yabancı madde isabet etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 21:36
Kadıköy'de Sivassporlu kaleci Ali Şaşal Vural'a yabancı madde atıldı
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Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor kalecisi Ali Şaşal tribünden gelen yabancı madde ile sakatlık yaşadı.

Takımlar ikinci yarı için sahaya çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ali Şaşal'a yabancı madde attı. 32 yaşındaki kaleci yabancı madenin kendisine isabet etmesinin ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, Fenerbahçeli futbolculardan tribünleri sakinleştirmelerini istedi.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Altay, kale arkasına kadar gelerek taraftarları sakinleştirdi. Ardından ikinci yarı başladı.


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