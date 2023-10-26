Miha Zajc: 'Birkaç maça ihtiyacım var'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:09

Güncelleme: 26.10.2023 - 22:09

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Ludogorets ile oynanan karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Zajc, "Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Sloven orta saha ayrıca, "Yüzde 100 oldum. Yaşadığım sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm, savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var" sözlerini sarf etti.