Miha Zajc: 'Milli takıma dönmeyeceğim'

Dinamo Zagreb forması giyen Miha Zajc'tan milli takımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Zajc, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisini EURO2024 kadrosuna dahil etmeyen Matjaz Kek görevde olduğu sürece Slovenya Milli Takımı'nda oynamak istemediğini söyledi.

"ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDERSİNİZ"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "EURO2024 kadrosuna alınmadığımda, durumla ilgili tam olarak ne düşündüğümü ifade eden bir açıklama yapmıştım. O sezon 30'dan fazla maç oynadım, 21'inde ilk 11'de yer aldım ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktım. Kadroya alınmamamın nedeninin, oynama süresinin azlığı veya form düşüklüğü olduğu iddiasını kabul etmek benim için zor. Milli takımda yıllarca forma giydikten sonra, Fenerbahçe'de oynuyorsanız ve bu kadar maçta forma giyiyorsanız, Avrupa Şampiyonası'nda olmayı hak edersiniz" dedi.

Milli takıma dönmeyi düşünmediğini söyleyen Miha Zajc, "Slovenya için oynamak büyük bir şey. Ancak milli takımda, teknik direktörle olan ilişki de dahil olmak üzere, orada olmaktan mutluluk duyacağınız bir atmosfer olması gerekir. Teknik direktörle futbolu farklı bir şekilde gördüğümüz bir sır değil ve ilişkimiz çok iyi değildi. Ancak ikimiz de profesyonel davrandık. Odak noktasının artık orada olan oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Belki milli takımda her zaman şansımı değerlendiremedim ama oyun sistemi kesinlikle bana uygun değildi. Teknik direktör geçenlerde beni aradı ve geri dönüp dönmeyeceğimi sordu. Doğru zaman olmadığını ve nasıl yardımcı olabileceğimi bilmediğimi söyledim. Milli takımda hiçbir şey değişmedi. Şimdi neyin farklı olacağını anlamıyorum" diye konuştu.

"KAPIYI KAPATMADIM"

Zajc, ayrıca, "Hala Slovenya'yı destekliyorum ve gelecekte bir değişim isteği ve vizyon olursa, milli takıma kapımı kapatmış değilim. Ne olacağını göreceğiz ancak şu anki durumda kendimi milli takımın bir parçası olarak görmüyorum. sözlerini sarf etti.

Slovenya Milli Takımı'nda şu ana kadar 39 maçta süre bulan Miha Zajc, 8 kez gol sevinci yaşadı.