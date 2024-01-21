Mike Maignan sahayı terk etmişti: FIFA'dan ırkçılığa yeni ceza önerisi!
Milan kalecisi Mike Maignan Udinese ile oynadıkları maç sırasında taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kalmıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, ırkçılık yapanlara cezai yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek, "Taraftarları ırkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan takıma otomatik olarak hükmen mağlubiyet cezası verilmeli" dedi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarları ırkçılık yaparak maçın tamamlanamamasına neden olan takıma "hükmen mağlubiyet cezası" verilmesi çağrısında bulundu.
İngiltere ve İtalya'da dün futbolculara yönelik ırkçı söylemler nedeniyle FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, stadyumlarda ırkçılığa karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
"HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI VERİLMELİ"
Irkçılık yapanlara dünya çapında stadyum yasağı ve cezai yaptırım uygulamasının zorunluluk olduğunu kaydeden Infantino, "Üç aşamalı sürecin yanı sıra (maç durdurulması, maçın yeniden durdurulması, maçın yarıda kalması) taraftarları ırkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan takıma otomatik olarak hükmen mağlubiyet cezası verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Mike Maignan
Irkçılığa karşı daha sert önlemlerin alınmasını isteyen Infantino, "Cumartesi günü Udine ve Sheffield'da meydana gelen olaylar, tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan, Udinese ile oynanan maçta ırkçı tezahüratlara maruz kalmasının ardından sahayı terk etmiş, yaklaşık 5 dakika sonra ise geri dönmüştü.
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