Milan, 1 puanı son dakikada kurtardı!

9.01.2026 09:29:00
İtalya Serie A 19. haftasında Milan, sahasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A 19. hafta maçında Milan sahasında Genoa'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Genoa'nın golü 28. dakikada Lorenzo Colombo'dan geldi. Milan golünü ise 90+2'de Rafael Leao attı. Genoa 90+9'da Nicolae Stanciu ile penaltıdan yararlanamadı

Bu sonuçla birlikte Milan ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı ve 39 puan olarak 42 puanla olan lider Inter ile farkı 3'e indirdi. Genoa ise 16 puana yükseldi.

Ligin sonraki maçında Milan, Fiorentina'ya konuk olacak. Genoa ise Cagliari'yi ağırlayacak.

