Niclas Füllkrug, Milan'a imzayı attı!

Milan yeni golcüsünü resmen duyurdu.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan Niclas Füllkrug’un satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
İtalyan ekibinin paylaşımında, "Milan, Niclas Füllkrug'un West Ham United'dan kiralık olarak kulübe katıldığını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri yer aldı.
Milan’ın paylaşımında deneyimli golcünün 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Adding a spearhead to our frontline 🎯#WelcomeFüllkrug— AC Milan (@acmilan) January 2, 2026