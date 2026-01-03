Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Milan'dan Nkunku'nun geleceğiyle ilgili açıklama!

Serie A’nın 18. haftasının açılışında Milan, deplasmanda Cagliari’yi Rafael Leao’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde Sky Sports’a konuşan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Christopher Nkunku’nun transfer durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milan’a sezon başında Chelsea’den transfer olan Fransız futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Tare, Nkunku’yla ve Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz."

Bu sezon Milan’da 15 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti. Milan, Nkunku’nun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon Euro ödemişti.