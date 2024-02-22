Milan adını son 16'ya yazdırdı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Milan, deplasmanda Rennes'e 3-2 kaybetti. İlk maçı 3-0 kazanan Milan, son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Rennes ile Milan karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Rennes oldu.
Fransız temsilcisi, 11. dakikada Benjamin Bourigeaud ile öne geçti. Milan, bu gole 22. dakikada Luka Jovic ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Rennes'te ilk golü atan Bourigeaud, 54'te penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Milan, 58'de Rafael Leao ile bir kez daha skoru eşitledi.
Rennes'te gecenin yıldızı Bourigeaud, 68'de penaltıdan attığı golle bir kez daha takımını öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rennes sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
İlk maçı sahasında 3-0'lık skorla kazanan Milan, bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf oldu. İtalyan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Rennes'te milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 84'te oyuna dahil oldu.
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