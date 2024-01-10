Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:34
Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

MILAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milan, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Cagliari'yi 4-1 mağlup etmişti.

Atalanta ise evinde Sassuolo'yu 3-1 mağlup etmişti.


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