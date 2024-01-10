Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası Çeyrek Finali heyecanı sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
MILAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MILAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Milan, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Cagliari'yi 4-1 mağlup etmişti.
Atalanta ise evinde Sassuolo'yu 3-1 mağlup etmişti.
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