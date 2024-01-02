Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:34

Güncelleme: 02.01.2024 - 08:34

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MİLAN - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Cagliari, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-1 mağlup etmişti.

Milan ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.