Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MİLAN - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Cagliari, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-1 mağlup etmişti.
Milan ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'