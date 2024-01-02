Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:34
Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

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Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

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İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Cagliari, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 2-1 mağlup etmişti.

Milan ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.


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