Milan cephesinden Krunic transferine yeşil ışık: 'Başka bir takım arıyor olması...'
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli açıklamalarda bulundu.
Adı Fenerbahçe ile anılan Rade Krunic ile ilgili Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli açıklamalarda bulundu.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Krunic'in kendisine yeni takım aramasının daha iyi olduğunu söyledi.
Pioli, açıklamasında, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" ifadelerini kullandı.
"ROTASYONUN PARÇASI DEĞİL"
Pioli ayrıca, "Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil" sözlerini sarf etti.
ALİ KOÇ'TAN KRUNIC AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cuma gecesi katıldığı canlı yayında, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" sözlerini sarf etmişti.
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