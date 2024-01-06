Ali Koç 'Fenerbahçe'ye gelmek istiyor' demişti: Rade Krunic transferinde yeni gelişme!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Milan forması giyen Rade Krunic transferi için Milano'ya gittiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:18
Ali Koç 'Fenerbahçe'ye gelmek istiyor' demişti: Rade Krunic transferinde yeni gelişme!
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Fenerbahçe'de Rade Krunic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mario Branco, Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için erken saatlerde Milano'ya gitti. 

Branco, buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulüp son yol haritasını belirleyecek.

ARADAKİ FARK ÇOK AZ

Fenerbahçe, yaz aylarında Milan 15 milyon Euro istediği için bu transferi bitirememişti. 

Krunic'in sözleşme yenilememesi ve kontratının 1.5 sezon sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe, teklifini 4 milyon Euro'ya indirdi. Milan ise 5 milyon Euro'yu kabul edeceğini iletti.

Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatıp transferin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu işi bitirmeye çalışacağı ve Boşnak yıldızı çok isteyen İsmail Kartal'ı mutlu etmeyi planladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ'TAN KRUNIC SÖZLERİ

Ali Koç, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" ifadelerini kullanmıştı. 


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