Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

26.05.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

İtalya Serie A ekibi Milan, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin görevine son verdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalya Serie A devi Milan'da kötü geçen sezonun faturası kesildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Milan yönetimi, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından hedeflerinin yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönmek ve Serie A'da zirvede istikrarlı bir yapı kurmak olduğunu vurguladı. Sezonun büyük bölümünde ilk iki sıra içinde yer alan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki düşüş ve son maçta alınan mağlubiyet sonrası sezonu "tartışmasız bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada yalnızca Allegri değil, CEO Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Bu sezonu, 70 puanla 5. sırada bitiren Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.

ALLEGRI MILAN'DA NE YAPTI?

Allegri yönetimindeki Milan, bu sezon toplam 25 maçta sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken, rakip filelere 37 gol gönderip kalesinde 24 gol gördü. Milan, bu süreçte 46 puan topladı ve maç başına 1.84 puan ortalaması yakaladı.

İlgili Konular: #milan #ayrılık #Massimiliano Allegri

İlgili Haberler

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı
Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan'a veda etti.
Paolo Maldini'den dikkat çeken Hakan Safi paylaşımı
Paolo Maldini'den dikkat çeken Hakan Safi paylaşımı İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile görüştüğü anları paylaştı.