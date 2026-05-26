Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

26.05.2026 09:18:00
Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Kolombiya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez de ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Kolombiya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Camilo Vargas , Alvaro Montero, David Ospina

Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Orta Saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin, Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jamınton Campaz

Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba

