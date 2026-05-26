Paolo Maldini'den dikkat çeken Hakan Safi paylaşımı

26.05.2026 09:22:00
Cumhuriyet Spor
İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile görüştüğü anları paylaştı.

İtalyan efsane Paolo Maldini, Fenebahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldi. İtalyan futbol adamı, Safi'ye teşekkür etti.

"HARİKA VAKİT GEÇİRDİK"

Maldini paylaşımında, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerine yer verdi.

İşte Paolo Maldini'nin paylaşımı:

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Maldini (@paolomaldini)'in paylaştığı bir gönderi

İlgili Konular: #fenerbahçe #paolo maldini #Hakan Safi

