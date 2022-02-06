Milan, derbide geriden gelerek Inter'i 2-1 yendi
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milano derbisi oynandı. Ev sahibi Milan, Inter'i 2-1 mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasındaki Milano derbisinde Milan, Inter'i 2-1 yendi.
Haftanın maçında, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milano'nun iki büyük takımı Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.
İki takımın karşılıklı pozisyonlara girdiği müsabakada ilk golü bulan taraf ev sahibi Inter oldu. Mavi-siyahlılar, 38. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı korner sonrası penaltı noktası civarında topa bekletmeden vuran Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Milan maça ağırlığını koyan taraf oldu. Kırmızı-siyahlıların Fransız golcüsü Olivier Giroud, 75. dakikada önce skoru 1-1'e getirdi, ardından 78. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmaya Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
Milan'da Theo Hernandez, 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımının maçı 10 kişi tamamlamasına yol açtı.
Milano derbisinde Milan, Inter'i geriden gelerek 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde bir maçı eksik 53 puanlı Inter, 14 maç aradan sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı.
Inter'in en yakın takipçisi Milan ise puanını 52'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Öte yandan, Serie A'nın 24. hafta açılış maçında Roma ile Genoa 0-0 berabere kaldı.
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